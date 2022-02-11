Количество больных COVID-19 в Украине растет, но локдауна не будет, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Рост количество случаев, но не госпитализаций, - отметил министр. - Локдауна не будет. Мы работаем в адаптивном карантине, предусматривающем «красную зону».

Так, за минувшие сутки в Украине обнаружили более 41 тысячи инфицированных коронавирусом.

9 февраля более 4 тыс. украинцев попали в больницу. Это значительно меньше, чем было во время осенней волны, когда в день фиксировали до 7 тысяч госпитализаций. Но это все равно большое количество пациентов, говорят украинские врачи, и призывают людей вакцинироваться.

Ляшко заявил, что при наличии достаточного количества вакцины против коронавирусной инфекции, говорить о локдауне по всей стране неуместно.

По его словам, как только в стране уровень вакцинации достигнет 70%, можно будет забыть и об адаптивном карантине. Пока что в Украине вакцинировано 50% взрослого населения.

Между тем, по словам министра, Украина уже находится на пике очередной волны наводнения с показателем 41 тысяча больных в день.

Ранее он прогнозировал, что количество инфицированных может взлететь до 60 тыс. в сутки, это около полумиллиона новых инфицированных в неделю. А после этого может начаться спад.