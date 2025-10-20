Російські диверсанти розстріляли цивільних у центрі Покровська

Російська диверсійно-розвідувальна група (ДРГ) днями змогла прорватися до центру Покровська. Під час свого просування окупанти вбили кількох цивільних мешканців, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.

Про це у Facebook повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

«Днями ворожа диверсійно-розвідувальна група зуміла проникнути в центр Покровська. Під час просування, на жаль, росіяни вдалися до порушення міжнародного гуманітарного права та вбили декількох цивільних мешканців міста. Це відбулося у районі залізничного вокзалу», – йдеться у повідомленні.

Об’єднана ударно-пошукова група Сил оборони виявила ворога та ліквідувала окупантів, які переховувалися в одному з приміщень залізничного вокзалу. Загалом, за останні два дні українські військові знищили 14 росіян, які намагалися проникнути в місто.

«Наразі оборона Покровська – посилена додатковими силами та засобами. Спеціальні групи проводять постійний скринінг ймовірних точок проникнення у місто та посилено патрулюють містом», – зазначають військові.

У смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ ситуація залишається напруженою: ворог намагається розширити «сіру зону» навколо Покровська та проникнути з кількох напрямків.

Українські сили оборони закликають цивільних без крайньої необхідності не пересуватися містом.