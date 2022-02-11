Мир должен понять, что сейчас происходит конфронтация не только с внешним агрессором, но и с собственным ошибочным представлением о настоящем. Запад должен пробудиться из геополитической дремы и понять агрессивную сущность РФ.

Об этом во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Варшаве заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий, передает Укринформ.

«Пришло время, чтобы мир, чтобы Запад вырвался из этой геополитической дремы. Это конфронтация не только с внешним агрессором (Россией, – ред.), но и с собственными ошибочными представлениями. Сегодня это вызов для Запада», - подчеркнул Моравецкий.

По его словам, в интересах всех будет «отрезвление» и чтобы все единым голосом начали говорить о важности мира, безопасности и свободы.

Глава польского правительства отметил, что политической целью Путина является разделение среди стран НАТО. Поэтому, по его убеждению, нужно сделать все возможное, чтобы продемонстрировать единство в свете угрозы для мира в мире.

Моравецкий отметил, что исходным пунктом является имперская политика России, а инструменты этой политики – газопроводы, нелегальные мигранты, кибератаки.

Польский премьер призвал Германию как можно скорее заявить: газопровод «Северный поток-2» не будет использоваться как элемент шантажа.

Глава польского правительства также отметил, что Россия ставит перед миром следующую альтернативу: на одной чаше весов - свобода и безопасность Европы, а на другой – дестабилизация, и все остальное, что готовит Кремль.

Он подчеркнул, что Польша и Великобритания стоят на стороне мира, спокойствия и безопасности.

«Мы не позволим себя запугать, будем вместе действовать ради сохранения мира. Следовательно, мы укрепляем восточный фланг НАТО. Я убежден, что только через общие действия и общую политику мы можем сохранить мир», - констатировал польский премьер.