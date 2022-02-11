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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в пятницу, что Россия направила больше сил к границе с Украиной и может начать вторжение в любое время, в том числе во время зимних Олимпийских игр.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в австралийском городе Мельбурн, сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters. 

«Проще говоря, мы продолжаем наблюдать очень тревожные признаки российской эскалации, включая прибытие новых сил на украинскую границу… Как мы уже говорили ранее, мы находимся в окне, когда вторжение может начаться в любое время, и чтобы быть понятным, в том числе во время Олимпиады (в Пекине, – ред.)», – сказал Блинкен.

По его словам, Вашингтон продолжает «сворачивать» свое посольство в Украине. Он повторил призыв Государственного департамента США к американским гражданам немедленно покинуть Украину.

Как сообщал ForUm, в четверг, 10 февраля, Россия и Беларусь начали совместные масштабные военные учения «Союзная решительность-2022» вблизи границы Украины.

Кроме того, Россия продолжает деструктивную деятельность в Азово-Черноморском регионе, объявив крупные районы Азовского и Черного морей опасными для плавания на период с 13 по 19 февраля в связи с проведением учений, предусматривающих ракетные и артиллерийские стрельбы.

По данным разведки, Россия продолжает наращивать количество тактических военных групп на границах Украины.

XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине продолжатся до 20 февраля.
ForUm

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