Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении инструктора по боевой подготовке одной из воинских частей Нацгвардии и гражданина Беларуси, планировавших убийство представителя застройщика на Прикарпатье.

Обвинительный акт направлен в суд, сообщили ForUm'у в пресс-службе бюро.

Летом 2021 года военнослужащий вместе с иностранцем получил заказ на убийство представителя одной из финансово-промышленных групп Прикарпатья.

Сообщники подготовили средства конфиденциальной связи, технические устройства для мониторинга транспорта, автомобиль, оружие и боеприпасы. Они следили за жертвой, изучали его образ жизни и ежедневные маршруты, чтобы определить наиболее благоприятные для совершения преступления место и время.

Реализовать свой преступный умысел злоумышленники не успели – за несколько дней до преступления разоблачили сотрудники правоохранительных органов.

Военнослужащего и иностранца обвиняют в подготовке к убийству, совершенному по заказу по предварительному сговору группой лиц, и в приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия без разрешения (ч. 1 ст. 14, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 15) , ч. 2 ст.28, ч. 1 ст.263 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Следствие по заказчику продолжается.

Процессуальное руководство осуществляет Ивано-Франковская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Западного региона, оперативное сопровождение – Нацполиция.