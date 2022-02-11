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10 февраля 2022 бывшему директору государственного предприятия «Оператор рынка» сообщили о завершении расследования по подозрению его в завладении 2,15 млн грн средств ГП. Стороны защиты открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направление его в суд, сообщила пресс-служба НАБУ.

Следствие установило, что в течение 2019-2020 гг. должностное лицо, злоупотребляя служебным положением, незаконно завладело средствами государственного предприятия из-за издания приказов о выплате ему поощрительных выплат на общую сумму в 2,15 млн грн.

В декабре 2021 ему сообщили о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Собранных материалов в рамках уголовного производства достаточно для начала процесса возмещения ущерба, причиненного ГП «Оператор рынка» действиями его экс-руководства. Для этого госпредприятие может подать гражданский иск в рамках уголовного производства. Национальное бюро неоднократно обращало внимание ГП на необходимость начать этот процесс. Однако иск до сих пор не подан, что противоречит интересам государства, которое теряет возможность своевременного возмещения причиненного имущественного ущерба.
ForUm

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