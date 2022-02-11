Переговоры политсоветников стран «нормандского формата» в четверг в Берлине закончились без ощутимых результатов, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

«К сожалению, переговоры закончились без ощутимых результатов», - сказал Козак журналистам.

По его словам, итогового документа согласовать не удалось, передает Интерфакс.

«Сложно сказать, насколько Киев готов пытаться решить конфликт на Донбассе военным путем. Будем надеяться, что Киеву «хватит благоразумия» не начать боевые действия против собственных граждан по ту сторону линии соприкосновения», - сказал Козак.

Он пожаловался, что Берлин и Париж с пониманием относятся к необходимости диалога между Киевом и представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, однако достаточной твердости в этом вопросе не проявляют.

По словам Козака, вопросы безопасности на встрече в Берлине не обсуждались, однако Киев отказался зафиксировать на бумаге предусмотренный минскими соглашениями дипломатический вариант решения конфликта.

«На линии соприкосновения сосредоточено большое количество украинских войск. Однако как будет дальше действовать Киев никому неизвестно. Они отказываются сообщать. Отказались они и от подписания проекта документа, который, как предполагалось, должен был содержать соответствующие цитаты из минского комплекса мер. Европейские партнеры на словах демонстрировали единое с нами понимание, но до подписания документа дело не дошло», - сказал Козак.

Он добавил, что участники переговоров не обсуждали возможности встречи лидеров четырех стран.

«В этой ситуации никто даже не рискнул поднимать этот вопрос, потому что нет предмета для этого», - отметил Козак.

Он сказал, что в целом вопрос возможного саммита не поднимался «с 17 сентября прошлого года».

Козак подчеркнул, что в ходе встречи в Берлине о следующей встрече политсоветников пока тоже не договорились. По его словам, необходимо дождаться встречи контактной группы и посмотреть, как она пойдет.

«После этого примем решение, когда нам собираться», - уточнил Козак.

Предыдущая встреча советников лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия) состоялась 26 января в Париже. Тогда стороны договорились продолжать диалог об урегулировании конфликта в Донбассе. При этом Козак заявил о сохранении разногласий между странами «нормандского формата».