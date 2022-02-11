Национальный совет по телерадиовещанию решил назначить внеплановые проверки шести общенациональным телеканалам – «Украина», «5 канал», «Прямой», «Украина 24», «Эспресо» и «4 канал». Основанием стала демонстрация в их новостных передачах документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или другую охраняемую законом информацию, сообщила пресс-служба ведомства.

Члены Национального совета подчеркнули, что проверки назначены, чтобы защитить интересы государства во время угрозы российской агрессии и в то же время право общества на получение информации общественно важного характера.

18 – 19 ноября 2021 указанные телеканалы в передачах новостей продемонстрировали письмо начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-полковника Василия Бурбы от 22.06.2020 № 222/2Р/2-773 ЦТ и отчет начальника специального резерва ГУР МОУ полковника Юрия Семенюка специального мероприятия «Авеню». Это письмо имеет гриф секретности «совершенно секретно», содержит важную информацию, степень ограничения доступа и уровень охраны государством, а отчет – ссылку на секретную документацию и признаки государственной тайны.

По запросу Национального совета к начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллу Буданову им было подтверждено, что указанные обнародованные документы содержат сведения государственной тайны.

Следовательно, показ в эфире телеканалов письма и отчета имеет признаки нарушения требований абзаца второго части второй статьи 6 и пункта а) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании». Этими положениями запрещено для телерадиоорганизаций распространять сведения, составляющие государственную тайну, или иную охраняемую законом информацию. Также определено, что телерадиоорганизация должна соблюдать законодательство Украины и требования лицензии.

Внеплановые безвыездные проверки будут проведены в период с 25 февраля по 12 марта 2022 года.