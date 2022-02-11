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Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила уголовное дело в отношении городского головы Днипра Бориса Филатова – ему инкриминировано разжигание национальной вражды. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что подозреваемый, являясь должностным лицом, организовал снятие национального символа Республики Беларусь – государственного флага, размещенного у входа в здание городского совета, и заменил его на полотнище бело-красно-белого цвета.

«Надругавшись над исторической и культурной реликвией, он тем самым унизил национальную честь и достоинство белорусов. Это явно вредит тесным и дружественным связям наших народов, свидетельствует о нежелании вести конструктивный диалог», - заявили в генпрокуратуре Беларуси.

Противоправные действия квалифицированы по ч.2 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет Республики Беларусь.

Как сообщал ForUm, 9 февраля Посольство Беларуси в Украине направило в Министерство иностранных дел Украины ноту  протеста в связи с заменой государственного флага Беларуси в «Аллее многонационального города» в Днипре на бело-красно-белый.
ForUm

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