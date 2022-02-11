Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратились к украинским и иностранным журналистам с призывом полагаться на факты в освещении российско-украинского вооруженного конфликта.

«Война в Донецкой и Луганской областях является международным вооруженным конфликтом, начавшимся с оккупации Российской Федерацией Автономной Республики Крым и Севастополь. Этой позиции придерживается не только Украина, но и международное сообщество. В многочисленных заявлениях Группа семи, руководство ЕС и НАТО, индивидуальные страны евроатлантического пространства подчеркивают, что Россия является стороной конфликта, а не посредником. Трехсторонняя контактная группа, работающая над урегулированием вооруженного конфликта, состоит из трех сторон: защищаемой Украины; напавшей России; ОБСЕ как посредника между ними. В Нормандский формат входят Украина, Россия и Франция с Германией как посредники», - говорится в совместном обращении министров.

Таким образом, у российских оккупационных администраций в Донецке и Луганске нет никакой субъектности ни в переговорном процессе, ни в принятии решений.

«Мы просим украинских и иностранных журналистов не создавать псевдосубъектность в информационном пространстве для тех, кто не имеет этой субъектности в реальном мире. Временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей находятся под полным контролем оккупирующего государства Российской Федерации», - подчеркнули министры.

Как демократическое государство, Украина защищает стандарты свободы медиа, и мы всячески поощряем независимую журналистику. В то же время, как страна, которая на собственном опыте знает, какой вред несет российская пропаганда, мы призываем украинские и международные медиа не поддаваться ей и не подвергать ее влиянию своим читателям и зрителям.

«В заключение подчеркиваем, что журналист любой страны имеет право посетить временно оккупированные территории через украинские пункты пропуска вдоль линии разграничения. Любой другой способ посещения временно оккупированных территорий, кроме установленного украинским законодательством порядка, является нарушением и предусматривает применение санкций», - напомнили в МКИП и МИД.