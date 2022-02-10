Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подверг критике идею «финляндизации» Украины, то есть узаконения нейтрального статуса украинского государства.

Об этом он сказал в интервью испанскому изданию La Vanguardia, передает Укринформ.

Отвечая на вопрос о якобы идее президента Франции Эмманюэля Макрона о так называемой финляндизации Украины, генсек сказал следующее: «Все союзники по НАТО, в частности Франция, признали право всех стран определять свой собственный путь. Идея о том, что большие государства могут решать, что могут делать их соседи – это именно тот мир, в который мы не хотим возвращаться. Сферы влияния стали частью истории и должны остаться в истории. Украина имеет право подать заявку на членство в НАТО, и только союзники должны решать, отвечает ли она требованиям вступления, и никто другой», – заявил Столтенберг.

«Когда моя страна, Норвегия, вступала в НАТО в 1949 году, СССР был против этого. Но я рад, что Париж, Лондон и Вашингтон, великие государства Альянса того времени, сказали, что этот вопрос должна решить Норвегия. Мы применяем этот же принцип сегодня, и мы не собираемся подвергать его сомнению», – добавил Столтенберг.

Кроме того, он высказался за то, чтобы пригласить руководителей Украины и Грузии в Мадрид, на ближайший саммит Альянса, запланированный на июнь этого года. «Думаю, что это хорошая площадка для встреч с партнерами, но нам еще предстоит определиться с точным форматом мероприятия», – отметил Столтенберг.

Ранее французские СМИ сообщили, что президент Франции Макрон рассказал журналистам, что одной из тем переговоров с Путиным является идея «финляндизации» Украины, то есть закрепление за ней внеблокового статуса. Сам Макрон позже на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским возразил, что говорил с Путиным о «финляндизации» Украины.

Напомним, союзники по НАТО последовательно призывают Москву прекратить военное наращивание вокруг Украины и осуществить деэскалацию напряженности, к решению всех вопросов безопасности путем диалога и переговоров.

НАТО и США передали Москве письменный ответ на проекты соглашений о так называемых гарантиях безопасности, предоставленные им российской стороной в декабре прошлого года, и отвергли ультимативные требования Кремля отказаться от политики «открытых дверей» НАТО и свернуть военное присутствие Альянса в странах, граничащих с РФ.

Российский лидер Владимир Путин обвинил США и НАТО в «игнорировании» российских предложений по безопасности. Военное напряжение вокруг границ Украины, спровоцированное Москвой, продолжается.