также в разделеПолитика
Лживая и лицемерная Денисова под угрозой увольнения решила пропиариться на судьбе осужденной в «ЛНР», которую Медведчук мог вернуть домой год назад 49
Беларусь направила ноту из-за «вандализма» с госфлагом в Днипре 27
В «Слуге народа» надеются, что Трухин сам сдаст мандат 10
Кризис вокруг Украины: Джонсон назвал ближайшие дни решающими 32
США возмущены шутками Путина об изнасиловании 62
Ермак прибыл на встречу советников лидеров «Нормандии» 14
Боррель направил ответ ЕС на письмо Лаврова по гарантиям безопасности 33
Лавров об обсуждении Украины с главой МИД Британии: разговор немого с глухим 74
МИД Великобритании отложил план «жесточайших санкций» против РФ на фоне визита Трасс в Москву 17
Зеленский считает скопление войск у границ Украины психологическим давлением со стороны соседей 20
В «Слуге народа» обвинили Кличко в том, что их депутат попался на взятке 28
США: Россия продвигает искаженную интерпретацию «Минска» 72
Депутат в Финляндии подал в отставку из-за твита о членстве Украины в НАТО 30
ЕС согласовал антироссийские санкции на случай вторжения в Украину 24
NYT: «Финляндизация» Украины обсуждается как вариант 35
Зеленский созывает заседание СНБО в Харькове 38
Советники нормандской четверки встретятся в Берлине 10 февраля 16
Кулеба: РФ пытается взять реванш за проигрыш СССР в «холодной войне» 17

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подверг критике идею «финляндизации» Украины, то есть узаконения нейтрального статуса украинского государства.

Об этом он сказал в интервью испанскому изданию La Vanguardia, передает Укринформ.

Отвечая на вопрос о якобы идее президента Франции Эмманюэля Макрона о так называемой финляндизации Украины, генсек сказал следующее: «Все союзники по НАТО, в частности Франция, признали право всех стран определять свой собственный путь. Идея о том, что большие государства могут решать, что могут делать их соседи – это именно тот мир, в который мы не хотим возвращаться. Сферы влияния стали частью истории и должны остаться в истории. Украина имеет право подать заявку на членство в НАТО, и только союзники должны решать, отвечает ли она требованиям вступления, и никто другой», – заявил Столтенберг.

«Когда моя страна, Норвегия, вступала в НАТО в 1949 году, СССР был против этого. Но я рад, что Париж, Лондон и Вашингтон, великие государства Альянса того времени, сказали, что этот вопрос должна решить Норвегия. Мы применяем этот же принцип сегодня, и мы не собираемся подвергать его сомнению», – добавил Столтенберг.

Кроме того, он высказался за то, чтобы пригласить руководителей Украины и Грузии в Мадрид, на ближайший саммит Альянса, запланированный на июнь этого года. «Думаю, что это хорошая площадка для встреч с партнерами, но нам еще предстоит определиться с точным форматом мероприятия», – отметил Столтенберг.

Ранее французские СМИ сообщили, что президент Франции Макрон рассказал журналистам, что одной из тем переговоров с Путиным является идея «финляндизации» Украины, то есть закрепление за ней внеблокового статуса. Сам Макрон позже на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским возразил, что говорил с Путиным о «финляндизации» Украины.

Напомним, союзники по НАТО последовательно призывают Москву прекратить военное наращивание вокруг Украины и осуществить деэскалацию напряженности, к решению всех вопросов безопасности путем диалога и переговоров.

НАТО и США передали Москве письменный ответ на проекты соглашений о так называемых гарантиях безопасности, предоставленные им российской стороной в декабре прошлого года, и отвергли ультимативные требования Кремля отказаться от политики «открытых дверей» НАТО и свернуть военное присутствие Альянса в странах, граничащих с РФ.

Российский лидер Владимир Путин обвинил США и НАТО в «игнорировании» российских предложений по безопасности. Военное напряжение вокруг границ Украины, спровоцированное Москвой, продолжается.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги