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Российская фигуристка Анастасия Мишина выматерилась после вопроса журналистки из BBC на Олимпийских играх 2022 в Пекине. Соответствующее видео опубликовала в BBC.

Англоязычная журналистка из ВВС поинтересовалась самочувствием девушки после падения во время выступления. В ответ Мишина сказала: «Я них..а не поняла». Ее друзья из команды перевели вопрос, после чего девушка ответила, что это были последние 5 секунд программы, потому все хорошо.

 

 

20-летняя Анастасия Мишина является чемпионкой мира 2021 и чемпионкой Европы 2022 в парном катании. Россияне, выступающие на ОИ-2022 без флага и гимна под названием ROC, выиграли командный турнир по фигурному катанию.

Напомним, президент России Владимир Путин сделал вид, что спит в момент, когда украинская команда спортсменов появилась на стадионе в ходе торжественной церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Пекин.
ForUm

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