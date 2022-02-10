Следователи Государственного бюро расследования по согласованию с прокурором Офиса генерального прокурора сообщили бывшему президенту Украины Виктору Януковичу новое подозрение в подстрекательстве военнослужащих Управления государственной охраны к дезертирству (ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст.408 УКУ). Об этом ForUm'у сообщили в пресс-службе бюро.

24 февраля 2014 бывший президент Украины, убегая от уголовной ответственности за преступления в отношении участников акций протеста, склонил заместителя начальника Управления государственной охраны – начальника Службы безопасности президента Украины к дезертирству.

Как следствие, начальник его охраны не вернулся к месту службы по служебной командировке с территории Автономной Республики Крым. Вместе с тем, подозреваемый выехал за пределы Украины в Российскую Федерацию.

В ближайшее время будет принято решение об обращении к следователю судьи с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения (заочно).

Напомним, 1 февраля бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины – начальнику Службы безопасности Виктора Януковича избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В ноябре 2021 года следователи Государственного бюро расследований по согласованию с Офисом генпрокурора сообщили ему о подозрении в дезертирстве.