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Международный суд Организации Объединенных Наций обязал выплатить Демократической Республике Конго 325 миллионов долларов компенсации за причастность к оккупации территорий страны.

Об этом пишет BBC.

Суд решил, что Уганда нарушила международные правила оккупации и причастна к гибели от 10 до 15 тысяч человек в восточной части ДР Конго в 1998-2003 годах.

Суд также подтвердил, что Уганда во время оккупации была причастна к грабежу природных ресурсов — золоту, алмазам и древесине. Следовательно, Уганде теперь придется в 2022-2026 годах ежегодно выплачивать ДР Конго по 65 миллионов долларов.

В то же время, конголезская сторона требовала 11 миллиардов долларов, однако суд такой запрос не одобрил. В Уганде заявили, что такая огромная сумма разрушит ее экономику, поэтому суд постановил, что не намерен назначать компенсацию, которую угандийцы заплатить не смогут.

Речь идет о войне в 1998-2003 годах, в ходе которой иностранные военные в ДР Конго поддерживали антиправительственных повстанцев в богатых природными ресурсами восточных регионах страны.

В общем, эти военные были из 9 стран, однако в основном — из Уганды и Руанды. Они объясняли свое вмешательство тем, что не желают распространения внутреннего конфликта в ДР Конго на свои территории. Этот конфликт стал одной из причин того, что в ДР Конго в 1998-2008 годах более 5 миллионов погибли от болезней и голода.
ForUm

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