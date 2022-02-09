Во Львове правоохранители разоблачили иностранца, который вербовал украинок для сексуальной эксплуатации за границей, сообщила пресс-служба полиции.

Злоумышленник, 35-летний гражданин одной из стран Западной Европы, был разоблачен сотрудниками Миграционной полиции совместно с оперативниками Управления противодействия киберпреступлениям во Львовской области и их коллегами из Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Как установили правоохранители, иностранец прибыл в Украину и завербовал пять молодых женщин в возрасте от 20 до 28 лет для их последующей сексуальной эксплуатации в стране своего проживания в Западной Европе.

Злоумышленник убедил украинок, что за услуги интимного характера они получат от 12 до 15 тысяч евро в месяц, а также будут обеспечены бесплатным проживанием, питанием и охраной.

7 февраля следователи Львовского районного управления полиции №1 при процессуальном руководстве Галицкой окружной прокуратуры сообщили иностранцу о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога.

По данным СМИ, злоумышленник – гражданин Германии.