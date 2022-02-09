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При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева разоблачены адвокат и топ-менеджер одного из столичных банков на получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения сотрудниками Нацбанка Украины (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры,  операционный директор одного из столичных банков в сговоре с руководителем адвокатского объединения потребовали от представителя частной фирмы 5 тыс. долларов США неправомерной выгоды за влияние на принятие решения сотрудниками НБУ о предоставлении указанному обществу разрешительных документов на осуществление деятельности по финансовому лизингу, а также включение общества в соответствующий реестр.

В ходе контроля над совершением преступления адвоката и представителя банка задержали в порядке ст. 208 УПК Украины при получении второй части неправомерной выгоды на сумму 2, 5 тыс. долларов США.

Задержанным лицам доложено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следственные действия продолжаются.

Разоблачены противоправные действия прокурорами совместно со следователями Подольского Управления полиции при оперативном сопровождении СБУ.
ForUm

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