Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили в Харьковской области местного жителя, завербованного российскими спецслужбами.

Как сообщил пресс-центр ведомства, привлечение харьковчанина к конфиденциальному сотрудничеству осуществлялось при выезде в Россию на заработки. При этом представители иностранной спецслужбы применяли угрозы и психологическое давление.

От гражданина Украины потребовали собирать и передавать российским кураторам актуальную информацию в сфере обороны.

В частности, российскую спецслужбу интересовали сведения о военных объектах в Харьковской области, их дислокации, численности, личном составе, имеющемся вооружении, системе охраны и обороны.

После возвращения нашего соотечественника на Харьковщину российские спецслужбы требовали выполнения разведывательных задач через угрозы репрессий в отношении его оставшихся в РФ родственников.

Благодаря своевременным действиям сотрудников СБУ удалось предотвратить передачу представителям страны-агрессора сведений, которые могли нанести ущерб государственной безопасности Украины.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 111 (государственное предательство в форме шпионажа) Уголовного кодекса Украины, разоблаченному гражданину Украины уведомлено о подозрении.

Документирование противоправной деятельности велось под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.

Напомним, согласно ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины освобождаются от уголовной ответственности граждане, которые не предпринимали никаких действий на выполнение преступной задачи вражеских спецслужб и добровольно сообщили правоохранителям о своей связи с ними и поставленных задачах. Государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет.