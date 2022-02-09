Стена одного из зданий реставрируемого Ханского дворца в Бахчисарае дала трещину, сообщила пресс-служба муфтията Крыма.

Фотографии трещины ранее появились в соцсетях. Судя по кадрам, она образовалась на углу здания, вокруг которого ведутся земельные работы. Ее высота - около трех метров. Авторы фото также зафиксировали попытку рабочих укрепить угол досками. В пресс-службе духовного управления уточнили, что это корпус, который сейчас используется как административное здание.

«Здание, на котором появилась трещина, сейчас стоит под реставрацией. Причина в том, что под этой стеной нет фундамента, скорее всего, где-то грунты поехали», - сказал Интерфаксу Илья Алымчев – глава дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры, которая выступает заказчиком реставрации Ханского дворца.

По его предварительной оценке, серьезного урона памятнику это не нанесет, трещина будет устранена при реставрации.

Построенный в XVI веке Ханский дворец - бывшая резиденция крымских ханов и единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры, входит в состав Бахчисарайского историко-культурного заповедника.