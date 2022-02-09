Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что город готов принять Посольство США в Украине в случае эвакуации дипмиссии из Киева.

Об этом Марцинкив сообщил в Facebook.

Мэр сказал, что узнал, что посольство США рассматривает возможность переехать на запад Украины из-за угрозы наступления армии РФ на Киев. В связи с этим Марцинкив подготовил письмо посольству с предложением переехать именно в Ивано-Франковск.

«Ивано-Франковск готов помочь принять посольство. Мы даже рассматриваем вариант предложить часть локомотиворемонтного завода, оградить эту территорию, согласно требованиям посольства», — сказал мэр.

Он также добавил, что город готов принять другие посольства и юридические лица, которые планируют переехать на запад Украины.

Как сообщал ForUm, 24 января Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд («санкционированный отъезд») государственных служащих США и приказал уехать членам семей («обязательный отъезд») государственных служащих США из посольства в Киеве. Санкционированный отъезд дает этим работникам возможность уехать, если они хотят; их выезд не обязателен.

В свою очередь МИД Украины считает это решение преждевременным.