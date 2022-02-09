также в разделеПолитика
Советники нормандской четверки встретятся в Берлине 10 февраля
Саакашвили спел гимн Украины на суде 12
Словацкий депутат облил флаг Украины, посольство требует извинений 20
Зеленский ответил на угрозы Лукашенко остановить поставки энергоресурсов 23
Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА 15
Франция предоставит Украине 1,2 млрд евро 28
Столтенберг: Россия сама приблизила НАТО к своим границам 25
Макрон на встрече с Зеленским: Нужен новый порядок, который устроит всех на континенте 259
Сивохо: Разрешение конфликта на Донбассе близко 75
Зеленский ответил Путину на «терпи, моя красавица» 114
Зеленский сменил посла Украины в Польше 107
МИД отрицает политический мотив отмены встречи Зеленского и главы МИД Германии 8
Зеленский обещает смартфоны всем вакцинированным пенсионерам и предлагает придумать название для этой программы 37
Песков прокомментировал выражение Путина «терпи, моя красавица» 77
Опрос и смена места регистрации: Зеленский представил новые функции «Дии» 18
Началась встреча Зеленского и Макрона 17
Путин пригрозил НАТО ядерным оружием в случае масштабной войны 82
Британские СМИ: Резкая эскалация отношений между Украиной и Россией возникла после незаконного ареста Виктора Медведчука 22

Россия пытается взять реванш за проигрыш СССР в «холодной войне», поэтому сегодня речь идет о защите всей архитектуры безопасности Европы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Важно всем осознавать, что речь идет не только об угрозах безопасности Украины, речь идет о безопасности всей Европы, и здесь наши с Хосе Мануэлем позиции совпадают. Без преувеличения, Россия пытается взять реванш за проигрыш СССР в «холодной войне», потому сегодня речь идет о защите всей архитектуры безопасности Европы, и от того, как большое европейское сообщество пройдет этой кризис, будет зависеть будущее европейской безопасности и каждой отдельной европейской страны», - сказал Кулеба на пресс-конференции с министром иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Он указал, что особое внимание на переговорах министры уделили вопросам текущей ситуации с безопасностью, прежде всего на украинско-российской и украинско-белорусской границах, а также в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

Кулеба выразил благодарность Испании за поддержку санкций ЕС против России в связи с оккупацией Крыма и агрессией на Востоке Украины, которые уже были применены, начиная с 2014 года, а также за готовность Испании поддержать санкции в случае новой агрессии РФ против Украины.

Он подчеркнул, что сегодня ситуация остается напряженной, но контролируемой. Дипломатия продолжает работать над снижением напряжения.

Кроме того, глава МИД проинформировал, что он и Альбарес также обсудили повестку дня двусторонних украинско-испанских отношений, политический диалог и очертили дальнейшие перспективы развития отношений между странами.

«Особое внимание в этом контексте мы уделили дальнейшему развитию торговли и инвестиций. Испания является самым большим импортером украинской аграрной продукции в ЕС. Но мы также можем очень много делать в IT-секторе, возобновляемой энергетике, потому все эти вопросы нам надо сдвинуть с места в интересах наших стран и экономик», - добавил он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

4
Теги