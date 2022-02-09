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По результатам осуществления специального досудебного расследования следователи ГБР сообщили об изменении ранее объявленного подозрения бывшим министру внутренних дел Украины, его заместителю и начальнику Департамента материального обеспечения МВД. Об этом ForUm'у сообщили в пресс-службе бюро.

В январе 2014 года чиновники незаконно поставляли с территории Российской Федерации в Украину ручные газовые гранаты «Дрейф-2»; светошумовые гранаты «Заря-2», «Факел-С», «Пламя-М»; ручные дымовые гранаты.

Указанные спецсредства не прошли экспертизу о возможности и порядке их применения к людям, однако были применены подразделениями МОТ «Беркут» МВД Украины против участников акций протеста в центре Киева.

Также должностные лица растратили 1 млн грн бюджетных средств при растаможке указанных спецсредств.

Экс-руководство МВД подозревается в превышении власти по предварительному сговору группой лиц и растрате бюджетных средств в особо крупных размерах (ч. 2, 3 статьи 28, ч. 3 ст. 365 (в редакции Закона № 3207-VI от 07.04.2011), ч. ч. 3, 5 ст.27, ч. 5 ст.191 УК Украины).

Кроме того, начальник Департамента материального обеспечения МВД Украины также подозревается в пособничестве незаконному препятствованию проведению собрания, митингов, уличных походов и демонстраций во время Революции Достоинства (ч. 5 статьи 27, ч. 2 ст. 28, ст. 340 УК Украины).

Это выразилось в применении правоохранителями указанных спецсредств к участникам акций протеста и превышении при этом служебных полномочий.

В результате пострадавшие получили телесные повреждения разной степени тяжести.

По ходатайству следователей ГБР, подозреваемым заочно избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сторона защиты уведомлена о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к его материалам для ознакомления. После завершения ознакомления – обвинительный акт будет направлен в суд.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.
ForUm

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