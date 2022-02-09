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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 3684 больных коронавирусом. 22 человека скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 130 больных коронавирусом и 231 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1300 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 343 418 жителей столицы.

 «Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе – 732, в Дарницком – 583 и в Оболонском районе – 392 случая», – отметил Виталий Кличко.
ForUm

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