В настоящее время требование обязательно вводить бустерную дозу не рассматривается, сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

«Когда мы говорим об обязательности, то вакцинация в Украине является добровольной, за исключением перечня специальностей, для которых вакцинация является обязательной. Сейчас мы не рассматриваем обязательность бустера. Его смысл состоит в персональной защите. Тот человек, который сделал третью прививку, защищен от Омикрона и тяжелого течения болезни», — пояснил Кузин во время эфира Суспильного.

Также Минздрав пока не планирует расширять перечень людей, которые обязаны привиться.

В Украине по состоянию на 7 февраля введено полмиллиона «бустерных» доз вакцины против коронавируса.

Как сообщал ForUm, 6 января министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ о введении бустерной дозы вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались.

Гражданам, получившим бустерную дозу вакцины против коронавируса, обещают дополнительно 500 грн.

С 1 февраля появилась возможность сформировать сертификат о получении бустерной дозы в приложении «Дия».