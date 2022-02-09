При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении экс-председателю тендерного комитета Департамента соцполитики КГГА и руководителю подрядного предприятия по факту присвоения средств целевой программы «Забота. Навстречу киевлянам», путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах, повторно по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно материалам досудебного расследования, в конце 2018 года экс-директор Департамента соцполитики в сговоре с главой тендерного комитета и предпринимателем разработали преступную схему.

Так, экс-председатель тендерного комитета обеспечил проведение двух тендеров по искусственным условиям, в связи с чем договоры на поставку медицинских изделий (средств личной гигиены) были заключены с подконтрольным предприятием по завышенным ценам.

Таким образом, экс-директор Департамента соцполитики, экс-председатель тендерного комитета и руководитель подрядного предприятия присвоили денежные средства территориального общества на сумму свыше 2,5 млн гривен.

Напомним, ранее по факту хищения 2,5 млн грн прокуратура сообщила о подозрении экс-директору Департамента соцполитики КГГА.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями СУ ГУ ЧП в г. Киеве при оперативном сопровождении ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.