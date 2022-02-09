Представители комиссии по расследованию стрельбы на территории «Южмаша» провели анкетирование личного состава в части №3021 Нацгвардии Украины, в которой служил стрелявший Артемий Рябчук, относительно наличия неуставных отношений.

«Уже к началу основательного анализа анкет, который вот-вот начнется, могу сказать, что комиссией выявлены факты неуставных отношений. Полученные материалы будут направлены в ближайшие дни в ГБР», - сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

Он призвал журналистов «четко понять, что выявленные факты неуставных отношений не свидетельствуют о мотивах расстрела».

«Мотивы пока неизвестны нам, и их будет выяснять ГБР в рамках досудебного расследования. Задача служебного расследования, проводимого МВД - выяснение морально-психологического климата в коллективе, проверка процессов отбора и подготовки кадров, соблюдение порядка прохождения военной службы. Мы шаг за шагом устанавливаем обстоятельства, связанные с отклонением от правил и должны принять меры по предотвращению повторения подобных чрезвычайных ситуаций», - пояснил замминистра.

Во-вторых, по его словам, комиссией выявлено нарушение порядка и организации несения службы, что и привело к трагедии. Нарушен порядок доступа в комнату хранения оружия. Зафиксировано отсутствие контроля за замыканием ставницы для оружия, которая должна быть должным образом замкнута. Также вызывает вопрос качество инструктажа перед вступлением в наряд и пренебрежение медицинским обеспечением военнослужащих – ряд медикаментов в аптечке отсутствовал.

Енин отметил, что госпитализированные военнослужащие поправляются. Часть из них уже выписана из реанимации.

Как сообщал ForUm, 27 января в 03:40 на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р., при выдаче оружия по неустановленным причинам, выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся.

В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.

Утром нацгвардейца задержали. Он сам сдался полиции. Во время задержания он дал показания оперативникам.

Суд избрал Рябчуку меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток.

В своей речи в суде он попросил прощения у жертв своего преступления и признал свою вину, но позже отказался от своих показаний.