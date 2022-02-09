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За сутки 8 февраля в Украине  зафиксировано 38 257 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 4 385 человек;
  • летальных исходов – 240;
  • выздоровели – 17 063 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 4 380 047 человек;
  • выздоровели – 3 713 348 человек;
  • летальных исходов – 101887;
  • проведено ПЦР-тестирование – 18 758 148.

С начала вакцинальной кампании привито 15 499 220 человек, из них получили первую дозу – 15 499 218 человек, получили две дозы – 14 840 450 человек, получили дополнительную дозу – 21 563 человека, бустерную дозу – 493 303 человека. В общей сложности проведено 30 854 534 прививки.
ForUm

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