За сутки 8 февраля в Украине зафиксировано 38 257 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 4 385 человек;
- летальных исходов – 240;
- выздоровели – 17 063 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 4 380 047 человек;
- выздоровели – 3 713 348 человек;
- летальных исходов – 101887;
- проведено ПЦР-тестирование – 18 758 148.
С начала вакцинальной кампании привито 15 499 220 человек, из них получили первую дозу – 15 499 218 человек, получили две дозы – 14 840 450 человек, получили дополнительную дозу – 21 563 человека, бустерную дозу – 493 303 человека. В общей сложности проведено 30 854 534 прививки.
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