Стиральные машинки, работающие в автоматическом режиме, нуждаются лишь в загрузке вещей и выборе программы. Корейский бренд Samsung отличается надежностью, но и в этих электрических устройствах со временем возникают поломки.

Ремонт в официальном порядке

При обращении в сервисный центр пользователи сталкиваются с такими неудобствами:

в некоторых случаях приходится от 3 до 10 дней ожидать доставки деталей;

к ремонту приступают согласно очередности поступления заявок;

стоимость услуги немалая.

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Распознаем коды стиральных машин Samsung

Люк машинки не закрывает или наоборот – не открывается

Коды: ED, DE1, DE2, DE, DC1, DC2, DC.

Сломались или блокируются петли двери.

Не функционирует устройство блокировки люка.

Искривился, сломался запорный механизм.

Проблемы с электронным контроллером.

Нарушено состояние контактов, возникли дефекты в электрической проводке.

Вода не поступает в стиральный агрегат

Коды: 4C, 4E, E1.

Износ клапана, подающего жидкость.

Сломан датчик уровня воды, измеряющий интенсивность наполнения.

Поломки, возникшие на плате управления.

Отсутствие срабатывания контактов заливного клапана.

Смещение формируемой нагрузки относительно оси барабана, что приводит к его остановке и переходу к процессу отжима белья

Коды: UB, UE, E4.

Сдвиг, разрыв ремня привода, задействованного во вращении барабана.

«Облысели», сломались щетки двигателя.

Требует замены подшипник барабана стиральной машинки, принимающий на себя последствия силы вращения.

Сбой, зафиксированный в плате управления.

Не работает таходатчик, измеряющий показатели работы мотора.

Слабый отжим, связанный со сбоем о вращении барабана

Коды: 3C, 3C1- 3C4, EA, 3E, 3E1-3E4.

Физический износ тахогенератора или возникло замыкание в его проводке.

Полное отсутствие натяжения или оно значительно ослабло в приводном ремне.

В электродвигателе пора заменить щётки.

Сбой в функционале управляющей платы.

Неполадка в моторе.

Отсутствие повышения температуры воды или её чрезмерное перегревание Коды: tE, tE1-tE3, tC, tC1-tC4, Ec.

Испортился термостат (термистор), который отвечает за транспортировку сигнала в управляющий блок.

Необходимо поменять ТЭН.

Появилась проблема с контактами электроподключения на участке нагрева воды.

Машинка не включается или самостоятельно останавливает стирку до завершения этого цикла программы

Коды: 9E2, Uc, 9E, 9E1.

Резкие скачки напряжения в сети или полное отключения тока.

Сбой, касающийся работы контролирующего элемента.

Избыток пены в барабане

Коды ошибок: SUd, 5d (Sd).

Сломался или неправильно сработал измеритель уровня воды.

Возникла неприятность с контроллером.

Сливной патрубок забит, поэтому вода просачивается, а пене уходить некуда.

Сломался пенообразующий датчик (проблема касается последних марок Samsung).

Самостоятельно разобраться в кодах удается не всегда, а починить – тем более. Приглашайте опытных мастеров, способных вернуть былую мощь и функционал стиральному агрегату.