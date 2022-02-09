Стиральные машинки, работающие в автоматическом режиме, нуждаются лишь в загрузке вещей и выборе программы. Корейский бренд Samsung отличается надежностью, но и в этих электрических устройствах со временем возникают поломки.
Ремонт в официальном порядке
При обращении в сервисный центр пользователи сталкиваются с такими неудобствами:
- в некоторых случаях приходится от 3 до 10 дней ожидать доставки деталей;
- к ремонту приступают согласно очередности поступления заявок;
- стоимость услуги немалая.
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Распознаем коды стиральных машин Samsung
Люк машинки не закрывает или наоборот – не открывается
Коды: ED, DE1, DE2, DE, DC1, DC2, DC.
- Сломались или блокируются петли двери.
- Не функционирует устройство блокировки люка.
- Искривился, сломался запорный механизм.
- Проблемы с электронным контроллером.
- Нарушено состояние контактов, возникли дефекты в электрической проводке.
Вода не поступает в стиральный агрегат
Коды: 4C, 4E, E1.
- Износ клапана, подающего жидкость.
- Сломан датчик уровня воды, измеряющий интенсивность наполнения.
- Поломки, возникшие на плате управления.
- Отсутствие срабатывания контактов заливного клапана.
Смещение формируемой нагрузки относительно оси барабана, что приводит к его остановке и переходу к процессу отжима белья
Коды: UB, UE, E4.
- Сдвиг, разрыв ремня привода, задействованного во вращении барабана.
- «Облысели», сломались щетки двигателя.
- Требует замены подшипник барабана стиральной машинки, принимающий на себя последствия силы вращения.
- Сбой, зафиксированный в плате управления.
- Не работает таходатчик, измеряющий показатели работы мотора.
Слабый отжим, связанный со сбоем о вращении барабана
Коды: 3C, 3C1- 3C4, EA, 3E, 3E1-3E4.
- Физический износ тахогенератора или возникло замыкание в его проводке.
- Полное отсутствие натяжения или оно значительно ослабло в приводном ремне.
- В электродвигателе пора заменить щётки.
- Сбой в функционале управляющей платы.
- Неполадка в моторе.
Отсутствие повышения температуры воды или её чрезмерное перегревание Коды: tE, tE1-tE3, tC, tC1-tC4, Ec.
- Испортился термостат (термистор), который отвечает за транспортировку сигнала в управляющий блок.
- Необходимо поменять ТЭН.
- Появилась проблема с контактами электроподключения на участке нагрева воды.
Машинка не включается или самостоятельно останавливает стирку до завершения этого цикла программы
Коды: 9E2, Uc, 9E, 9E1.
- Резкие скачки напряжения в сети или полное отключения тока.
- Сбой, касающийся работы контролирующего элемента.
Избыток пены в барабане
Коды ошибок: SUd, 5d (Sd).
- Сломался или неправильно сработал измеритель уровня воды.
- Возникла неприятность с контроллером.
- Сливной патрубок забит, поэтому вода просачивается, а пене уходить некуда.
- Сломался пенообразующий датчик (проблема касается последних марок Samsung).
Самостоятельно разобраться в кодах удается не всегда, а починить – тем более. Приглашайте опытных мастеров, способных вернуть былую мощь и функционал стиральному агрегату.
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