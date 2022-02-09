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Стиральные машинки, работающие в автоматическом режиме, нуждаются лишь в загрузке вещей и выборе программы. Корейский бренд Samsung отличается надежностью, но и в этих электрических устройствах со временем возникают поломки.

Ремонт в официальном порядке

При обращении в сервисный центр пользователи сталкиваются с такими неудобствами:

  • в некоторых случаях приходится от 3 до 10 дней ожидать доставки деталей;
  • к ремонту приступают согласно очередности поступления заявок;
  • стоимость услуги немалая.

Можно заказать ремонт крупной бытовой техники на kabanchik.ua, здесь представлены услуги опытных специалистов, которые приезжают на вызов в любой день недели, справляются с работой быстрее, а оплата за труд окажется меньше, чем у официалов.

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Распознаем коды стиральных машин Samsung

Люк машинки не закрывает или наоборот – не открывается

Коды: ED, DE1, DE2, DE, DC1, DC2, DC.

  • Сломались или блокируются петли двери.
  • Не функционирует устройство блокировки люка.
  • Искривился, сломался запорный механизм.
  • Проблемы с электронным контроллером.
  • Нарушено состояние контактов, возникли дефекты в электрической проводке.

Вода не поступает в стиральный агрегат

Коды: 4C, 4E, E1.

  • Износ клапана, подающего жидкость.
  • Сломан датчик уровня воды, измеряющий интенсивность наполнения.
  • Поломки, возникшие на плате управления.
  • Отсутствие срабатывания контактов заливного клапана.

Смещение формируемой нагрузки относительно оси барабана, что приводит к его остановке и переходу к процессу отжима белья

Коды: UB, UE, E4.

  • Сдвиг, разрыв ремня привода, задействованного во вращении барабана.
  • «Облысели», сломались щетки двигателя.
  • Требует замены подшипник барабана стиральной машинки, принимающий на себя последствия силы вращения.
  • Сбой, зафиксированный в плате управления.
  • Не работает таходатчик, измеряющий показатели работы мотора.

Слабый отжим, связанный со сбоем о вращении барабана

Коды: 3C, 3C1- 3C4, EA, 3E, 3E1-3E4.

  • Физический износ тахогенератора или возникло замыкание в его проводке.
  • Полное отсутствие натяжения или оно значительно ослабло в приводном ремне.
  • В электродвигателе пора заменить щётки.
  • Сбой в функционале управляющей платы.
  • Неполадка в моторе.

Отсутствие повышения температуры воды или её чрезмерное перегревание Коды: tE, tE1-tE3, tC, tC1-tC4, Ec.

  • Испортился термостат (термистор), который отвечает за транспортировку сигнала в управляющий блок.
  • Необходимо поменять ТЭН.
  • Появилась проблема с контактами электроподключения на участке нагрева воды.

Машинка не включается или самостоятельно останавливает стирку до завершения этого цикла программы

Коды: 9E2, Uc, 9E, 9E1.

  • Резкие скачки напряжения в сети или полное отключения тока.
  • Сбой, касающийся работы контролирующего элемента.

Избыток пены в барабане

Коды ошибок: SUd, 5d (Sd).

  • Сломался или неправильно сработал измеритель уровня воды.
  • Возникла неприятность с контроллером.
  • Сливной патрубок забит, поэтому вода просачивается, а пене уходить некуда.
  • Сломался пенообразующий датчик (проблема касается последних марок Samsung).

Самостоятельно разобраться в кодах удается не всегда, а починить – тем более. Приглашайте опытных мастеров, способных вернуть былую мощь и функционал стиральному агрегату.
ForUm

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