Україна може отримати понад $10 мільярдів

Уряд Британії готовий передати 8 мільярдів фунтів стерлінгів (понад $10,6 млрд.) заморожених російських активів на підтримку України.

Британський уряд вважає, що Путін є загрозою для громадян, безпеки та процвітання Великобританії, повідомляє The Times.



Ці кошти покриють більше двох третин фінансових потреб України на найближчі два роки, як для продовження оборони у війні проти Росії, так і для фінансування відновлення країни в разі укладення мирної угоди.



В рамках міжнародної кампанії з посилення тиску на Путіна Британія намагається домовитися з ЄС та іншими країнами, включаючи Канаду, про виділення до 100 мільярдів фунтів стерлінгів на військові потреби України.

Фото: tenti.in.ua.