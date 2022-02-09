В ходе оперативных действий сотрудники контрразведки СБУ задержали в Станице Луганской бывшего заместителя командира группировки боевиков ОРДЛО.

Злоумышленник убегал от своих вожаков на подконтрольную украинским властям территорию для оформления ID-паспорта и получения пенсионных выплат, сообщил пресс-центр СБУ.

По данным следствия, задержан житель Антрацитовского района, который в 2014 году добровольно присоединился к боевикам. Там он был назначен заместителем главаря одной из группировок так называемой «Казачьей национальной гвардии».

Установлено, что его «подразделение» активно участвовало в боевых действиях против сил антитеррористической операции на территории Краснодонского (ныне Сорокинский) и Антрацитовского районов Луганщины.

Впоследствии он покинул ряды боевиков из-за конфликта с главарями, которые вместо «денежного содержания» выдавали подчиненным продукты питания. Затем долгое время скрывался на временно неподконтрольной украинским властям территории региона.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.