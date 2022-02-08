также в разделеПолитика
Макрон на встрече с Зеленским: Нужен новый порядок, который устроит всех на континенте 14
Сивохо: Разрешение конфликта на Донбассе близко 17
Зеленский ответил Путину на «терпи, моя красавица» 40
МИД отрицает политический мотив отмены встречи Зеленского и главы МИД Германии 7
Зеленский обещает смартфоны всем вакцинированным пенсионерам и предлагает придумать название для этой программы 23
Песков прокомментировал выражение Путина «терпи, моя красавица» 30
Опрос и смена места регистрации: Зеленский представил новые функции «Дии» 14
Началась встреча Зеленского и Макрона 17
Путин пригрозил НАТО ядерным оружием в случае масштабной войны 62
Британские СМИ: Резкая эскалация отношений между Украиной и Россией возникла после незаконного ареста Виктора Медведчука 14
Макрон: Зеленский отозвал законопроект о деоккупации по требованию Нормандии и РФ 62
The Washington Post назвал преследование Медведчука и закрытие телеканалов причинами, по которым Путин презирает Зеленского 20
Тейлор: Россияне не поддерживают войну, вторжение в Украину может дестабилизировать РФ 13
Порошенко ответил на предложение Путина о политубежище 51
США одобрили поставки в Украину оружия из стран Балтии 23
СМИ узнали о причинах отмены встречи Зеленского с главой МИД Германии 66
Макрон: Ближайшие дни будут решающими для Украины 45
Путин предложил Порошенко «политическое убежище» 42

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Дещицу с должности посла Украины в Польше и назначил на эту должность Василия Зварыча.

Соответствующие указы №№43/2022 и 44/2022 от 8 июля опубликованы на сайте главы  государства.

Зварыч ранее занимал должность директора Второго территориального департамента Министерства иностранных дел Украины, а перед тем долгое время был заместителем директора департамента информационной политики МИД.

Дещица был назначен послом в Польше в 2014 году, ранее некоторое время занимал должность исполняющего обязанности министра иностранных дел Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги