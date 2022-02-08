Александр Лукашенко прокомментировал тему направления в Сирию белорусских военных. Соответствующие заявления он сделал сегодня на заседании Совета безопасности, передает Белта.

«Вчера очередной фейк, что якобы российское правительство приняло решение чуть ли не послать наших военных в Сирию. Для меня это было новостью. Вы понимаете, что по нынешним законам это невозможно без президента. Но я никого туда не посылал. Единственно, о чем шла речь, давно-давно она идет, сирийский руководитель, правительство Сирии попросили нас врачами помочь. Я говорю: хорошо, если кто-то захочет поехать из наших врачей, прежде всего военных, они поедут. Но не сейчас. Потому что у нас своих сейчас проблем выше крыши. Еще эта пандемия так называемая не закончилась, - заявил глава государства. - Грипп у Кочановой и Кухарева (уполномоченный представитель главы государства в городе Минске, председатель Совета Республики Наталья Кочанова и председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. - Прим. Белта), хлещет в Минске слева направо. Поэтому в этой ситуации мы даже врачами не можем помочь сирийцам. Хотя там уже активных боевых действий не ведется, но тем не менее».

«Нет, мы туда вот военных пошлем воевать… Нам там нечего делать. Еще раз подчеркиваю: нужны будут врачи - поможем. Исключительно на добровольных основах. Только после того, когда у нас спадет напряжение в своих больницах. Нет, начинают раскручивать: «правительство России приняло решение». С правительством России шла речь, если мы будем кого-то туда посылать, чтобы Россия нас поддержала. Если какой-то госпиталь, желательно, чтобы мы с россиянами работали, у них большой опыт. Вот и весь вопрос», - резюмировал Лукашенко.

Накануне СМИ сообщили, что правительство Российской Федерации одобрило проект соглашения о размещении гуманитарного воинского контингента Беларуси в Сирии.

Минобороны России поручено провести совместно с МИД переговоры с Минском и по достижении договоренности подписать от имени правительства это соглашение, разрешив вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера.

Соглашением регулируются вопросы, связанные с участием белорусского воинского контингента в оказании гуманитарной помощи Сирии. Согласно проекту, «белорусский воинский контингент привлекается к выполнению мероприятий исключительно в гуманитарных целях вне зоны боевых действий».