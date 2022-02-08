Американское издание The Washington Post назвало шесть причин, почему Путин презирает Зеленского и не желает с ним иметь дел. И сразу две причины связаны с лидером оппозиции в Украине Виктором Медведчуком. Уже даже до американцев дошло, что Зеленский сделал огромную ошибку, когда начал преследовать ближайшего соратника Путина (WP называет Медведчука другом Путина), а также закрыл телеканалы, которые смотрели преимущественно украинцы юго-востока. Собственно, если причина такого отношения к Зеленскому со стороны Путина понятна, не составит большого ума догадаться, как ее исправить — нужно освобождать Медведчука и оставить в покое оппозиционные СМИ. И, конечно же, начинать переговоры с российским лидером о снятии напряжения.

"Уголовное производство в отношении Виктора Медведчука — это сильный удар по самолюбию Путина", — пишет The Washington Post. Представляете, даже американским журналистам это понятно, но только не Зеленскому. Или Зеленскому понятно, но он намеренно доводить ситуацию до точки кипения? Но зачем? Ведь война губительна для Украины. Объяснений два — или Зеленский ставит личные амбиции выше интересов страны, или же он просто выполняет волю западных кураторов. Которые, к слову, и сами активно подливают масла в огонь украинско-российского конфликта.

В общем, Путин в 2021 году несколько раз лично предупреждал Зеленского, что на преследование Медведчука Россия ответит, потому что эта тема очень важна для президента РФ. Путин просил освободить лидера ОПЗЖ. А в ответ Зеленский, насмехаясь, предложил обменять Медведчука в Россию. Сейчас как-то не до смеха.

Еще одной причиной личностного конфликта Путина с Зеленским американское издание называет закрытие "пророссийских телеканалов". "Украинский лидер подписал указ о введении санкций против телеканалов, бенефициаром которых являлся кум Путина, нардеп Виктор Медведчук", — пишет The Washington Post.

Наверное, американцы видят пророссийскость закрытых каналов в том, что они призывали к миру и нормализации отношений между Украиной и Россией, но оставим это на совести авторов статьи. Куда важнее, что они увидели важность этого глупого шага Зеленского для усугубления отношений между странами. Закрыв телеканалы, Зе попытался навязать гражданам Украины на юго-востоке антироссийскую повестку, которую в этих регионах не воспринимают. Путин также неоднократно указывал, что в Украине власти вводят цензуру, блокируя все, что может помочь в налаживании отношений между странами, преследуют политиков, которые поддерживают эту мирную повестку. Действительно, это весьма деструктивная политика Зеленского.

Американцы также отмечают, что Путин презирает Зеленского из-за его шулерства относительно Минских соглашений (подписал — выполняй), постоянного нытья по поводу вступления Украины в НАТО (тут лучше бы Зеленский помалкивал, все равно нам дали понять, что никуда не возьмут), преследования русского языка в Украине (Зе сам русскоговорящий, обещал языковую свободу, а у власти прогнулся под правых), а также дурацких шуточек Зе над Путиным уже на посту президента (высмеял статью Путина, постоянно язвит).

Вот как-то после этого совершенно не верится, что Зеленский не хочет конфликта с Россией. Он сам его провоцировал все это время. Жалко лишь, что расплачиваться за его преступные ошибки придется всем нам. Вова, очнись!

Оригинал на сайте Medium