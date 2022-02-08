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Президент РФ Владимир Путин подтвердил свое обещание предоставить пятому президенту Украины Петру Порошенко политическое убежище.

«В свое время, когда господин Порошенко был еще президентом Украины, я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище. Он тогда иронизировал много по этому вопросу. Сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные расхождения по вопросу урегулирования на Донбассе», - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров, передает Интерфакс.

Путин считает, что Порошенко «наделал много ошибок в этом направлении».

«Но все-таки его преследование как государственного преступника, на мой взгляд, чрезмерная заявка на успех действующего сегодня руководства. Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России», - отметил он.

«Сейчас того же Порошенко то обвиняют в госизмене, намекают на то, что он подписывал соглашение (минские договоренности). Да, он подписывал соглашение, ну и что? Вся страна это приняла, подтверждено резолюцией Совета Безопасности. Я же не шутил, когда говорил (Порошенко) - знаешь, придет еще время, и мы будем готовы предоставить тебе политическое убежище по гуманитарным соображениям», - сказал Путин.

Как сообщал ForUm, 17 января следственный судья Алексей Соколов провел заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко. После этого он пошел в совещательную комнату, где пробыл пять часов. Далее участникам процесса сообщили, что решение объявят в 14:00 19 января. В этот день следственный судья Соколов избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.

Кроме того, он возложил на Порошенко ряд процессуальных обязанностей: не отлучаться с места жительства, сдать следователю на хранение паспорта и прибывать к следователю по первому вызову.

Срок действия постановления – до 19 марта.

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций  в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.
ForUm

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