также в разделеПолитика
Несмотря на домашний арест: Медведчук назван одним из самых популярных политиков Украины в январе 7
Лукашенко о признании Крыма российским: Как только президент мне скажет 42
Медведчук: Режим Зеленского пытается уничтожить инакомыслие и свободу слова. Уверен, у них ничего не получится 8
Российский генерал выступил против войны с Украиной 43
США: Репутация Зеленского зависит от конкурса на главу САП 25
Виктор Медведчук: Соцопросы показывают, что в случае войны Запад не придет на помощь Украине, нам будут лишь сочувствовать 23
Макрон после встречи с Путиным приедет в Украину 36
Умер экс-нардеп, поддержавший оккупацию Крыма 51
Лукашенко: Украина через 15 лет может войти в Союзное государство 31
Советник Байдена: Россия может аннексировать оккупированный Донбасс 112
Кулеба заявил, что президент Чехии попытался нанести ущерб отношениям между странами 77
Лукашенко назвал Зеленского «безголовым» и «аморфным» человеком 60
Лукашенко: В случае войны белорусская армия поведет себя, как российская 39
Зеленского пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности 20
Порошенко призывает вернуться к идее миротворческой миссии ООН на Донбассе 18
В ОП прокомментировали "обещания Ермака" террористам 48
Глава Европейского совета подтвердил "жесткую солидарность ЕС с Украиной" 12
Блинкен и Кулеба обсудили по телефону российскую агрессию 9

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с федеральным министерством иностранных дел Германии Анналеной Бербок, которая во второй раз посещает Украину с визитом. Об этом ForUm'у сообщили в пресс-службе МИД.

Главы украинской и немецкой дипломатий подробно обсудили шаги по активизации политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта.

Министр высоко оценил намерения его немецкого коллеги совершить поездку на линию разграничения, чтобы своими глазами ознакомиться с последствиями агрессии Российской Федерации против Украины.

Кулеба поблагодарил Бербок за усилия Германии по подготовке встречи политических советников лидеров Нормандского формата в Берлине на этой неделе. По словам министра, одним из ключевых вопросов, которые обсудят советники, будет разблокирование деятельности Трехсторонней контактной группы со стороны России.

Глава МИД Украины напомнил о «красных линиях» нашего государства в рамках политического урегулирования: Украина не пойдет ни на какие уступки в вопросах суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ; не будет вести никакой «прямой диалог» с российскими оккупационными администрациями в Донецке и Луганске; не позволит никому, кроме украинского народа, определять внешнеполитический курс Украины.

Собеседники уделили особое внимание воплощению комплексного пакета сдерживания РФ от новой волны агрессии против Украины, в частности, введения против России мощных экономических санкций. Бердок подтвердила, что Берлин готов к цене санкций для самой ФРГ: «Мы готовы понести высокую экономическую цену, ведь речь идет о безопасности Украины».

Министры особо обсудили возможности укрепления обороноспособности Украины со стороны ФРГ.

Кулеба выразил благодарность Анналене Бербок за ее настроенность на перезапуск диалога по исторической ответственности Германии перед Украиной.

 «Важно, что сегодня Анналена посетила в Киеве Национальный музей Голодомора-геноцида и получила эмоциональное восприятие этого преступления сталинского режима. Мы ожидаем, что Федеральное министерство иностранных дел Германии обновит свои рекомендации по признанию Немецким Бундестагом этого страшного преступления как геноцида украинского народа», - подытожил Кулеба.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги