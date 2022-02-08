Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с федеральным министерством иностранных дел Германии Анналеной Бербок, которая во второй раз посещает Украину с визитом. Об этом ForUm'у сообщили в пресс-службе МИД.

Главы украинской и немецкой дипломатий подробно обсудили шаги по активизации политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта.

Министр высоко оценил намерения его немецкого коллеги совершить поездку на линию разграничения, чтобы своими глазами ознакомиться с последствиями агрессии Российской Федерации против Украины.

Кулеба поблагодарил Бербок за усилия Германии по подготовке встречи политических советников лидеров Нормандского формата в Берлине на этой неделе. По словам министра, одним из ключевых вопросов, которые обсудят советники, будет разблокирование деятельности Трехсторонней контактной группы со стороны России.

Глава МИД Украины напомнил о «красных линиях» нашего государства в рамках политического урегулирования: Украина не пойдет ни на какие уступки в вопросах суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ; не будет вести никакой «прямой диалог» с российскими оккупационными администрациями в Донецке и Луганске; не позволит никому, кроме украинского народа, определять внешнеполитический курс Украины.

Собеседники уделили особое внимание воплощению комплексного пакета сдерживания РФ от новой волны агрессии против Украины, в частности, введения против России мощных экономических санкций. Бердок подтвердила, что Берлин готов к цене санкций для самой ФРГ: «Мы готовы понести высокую экономическую цену, ведь речь идет о безопасности Украины».

Министры особо обсудили возможности укрепления обороноспособности Украины со стороны ФРГ.

Кулеба выразил благодарность Анналене Бербок за ее настроенность на перезапуск диалога по исторической ответственности Германии перед Украиной.

«Важно, что сегодня Анналена посетила в Киеве Национальный музей Голодомора-геноцида и получила эмоциональное восприятие этого преступления сталинского режима. Мы ожидаем, что Федеральное министерство иностранных дел Германии обновит свои рекомендации по признанию Немецким Бундестагом этого страшного преступления как геноцида украинского народа», - подытожил Кулеба.