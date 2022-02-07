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По состоянию на 1 февраля 2022 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 29 287,1 млн дол. США. По итогам января они снизились на 5,3%, однако, превышали среднегодовой уровень 2021 года, сообщили в НБУ.

Уменьшение уровня международных резервов в течение прошлого месяца обусловлено, прежде всего, валютными интервенциями Нацбанка, направленными на сглаживание чрезмерных колебаний на валютном рынке, вызванных преимущественно психологическим фактором.

В целом динамику резервов в течение января определяли следующие факторы:

во-первых, сделки Нацбанка на межбанковском валютном рынке.

 В январе на валютном рынке ощутимо вырос спрос на валюту в первую очередь из-за ухудшения информационной среды на фоне геополитического напряжения. Среди других причин – сезонная активизация бюджетных выплат в конце 2021 г. и высокие цены на энергоносители на мировых рынках. В целях сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке и недопущения ухудшения девальвационных и инфляционных ожиданий Национальный банк продавал валюту. Это позволило унять временный всплеск спроса на валютном рынке, и в конце месяца ситуация нормализовалась, а НБУ вернулся к покупке валюты. В январе НБУ купил на валютном рынке 197,7 млн ​​дол. США, продал – 1 511,2 млн дол. США. Объемы чистой продажи валюты Национальным банком составили 1 313,5 млн дол. США;

во-вторых, операции по управлению государственным долгом.

Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в январе составил 416,8 млн. дол. США. Из этой суммы 186,2 млн. дол. США были направлены на обслуживание и погашение внутренних гособлигаций (ОВГЗ), номинированных в иностранной валюте, 61,7 млн. дол. США – на обслуживание еврооблигаций (ОЗГП), а остальные – на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте. В то же время валютные поступления в пользу правительства составляли 146,9 млн дол. США, в том числе 143,4 млн дол. США поступили от размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте;

в-третьих, переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 70,5 млн. дол. США.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,6 месяца будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.
ForUm

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