Известный просоветскими взглядами генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов, выступая в качестве главы «Общероссийского офицерского собрания», обнародовал обращение против войны России с Украиной. В подготовке такой войны он обвинил руководство России и президента Владимира Путина, призванного уйти в отставку, сообщает Радио Свобода.

Обращение датировано 31 января, но комментаторы в интернете, в частности политолог Иван Преображенский, обратили внимание на него только в конце этой недели.

По мнению Ивашова, «ранее Россия (СССР) вела вынужденные (справедливые) войны, и, как правило, когда другого выхода не оставалось, когда жизненно важные интересы государства и общества оказывались под угрозой». Однако сейчас, как пишет генерал, единственной угрозой существованию России является деградация ее внутренней жизни. Внешние же угрозы «не являются ныне критическими». «В целом сохраняется стратегическая стабильность, ядерное оружие находится под надежным контролем, группировки сил НАТО не наращиваются, угрожающей активности не проявляют», – пишет Ивашов.

Как говорится в обращении, Украина как независимое государство имеет право на индивидуальную и коллективную оборону. «Разумеется, для того чтобы Украина осталась дружественным соседом для России, необходимо было для нее продемонстрировать привлекательность российской модели государства и системы власти», – пишет Ивашов. Он также отмечает, что большинство государств мира не признают аннексированный Крым и Севастополь российскими, что «убедительно показывает несостоятельность российской внешней политики и непривлекательность внутренней».

По мнению генерала, применение военной силы против Украины «во-первых, поставит под вопрос существование самой России как государства; во-вторых, навсегда сделает россиян и украинцев смертельными врагами». Ивашов также опасается вступления в конфликт стран НАТО, в частности Турции. «Кроме того, Россия однозначно будет отнесена к категории стран, угрожающих миру и международной безопасности, обложенная тяжелыми санкциями, превратится в изгоя мирового сообщества, и, вероятно, будет лишена статуса независимого государства», – считает генерал. Он считает, что Россия «провоцирует напряженность на грани войны", чтобы отвлечь население от внутренних проблем. В обращении содержится требование к президенту "отказаться от преступной политики провоцирования войны».

Ивашов в 1996-2001 годах являлся начальником Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны России, занимал другие высокие должности в Минобороны. Он приобрел популярность, в частности, выразив резко негативные оценки операции НАТО против Сербии в 1999 году. После выхода в отставку выступал в газете «Завтра» и других СМИ с критикой политики российской власти с «национально-государственных» позиций. Критиковал также НАТО и Запад.

Общероссийское офицерское собрание – общественная организация, объединяющая офицеров запаса просоветских и национал-патриотических взглядов.

Россия в последние месяцы сосредоточила у границ с Украиной большую вооруженную группировку, дополнительные подразделения и техника прибывают на обучение также в Беларусь. Страны Запада опасаются, что Россия может приступить к масштабному вторжению на территорию Украины. Москва отрицает подготовку такого вторжения.