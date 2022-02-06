также в разделеМир
Германия в очередной раз отказалась поставлять оружие Украине
Глава ХДС Германии допустил возможность поставок оборонительного оружия в Украину
НАТО рассматривает возможность строительства нового газопровода в Европе
Лукашенко: Война с Украиной продлится максимум три-четыре дня
Перед поездкой в Киев и Москву Джонсон поговорил с Макроном
The New York Times: Российские войска находятся на финальном этапе подготовки вторжения в Украину
Детям в детских садах Японии рекомендуют носить маски
Британия отправила в Украину более 100 элитных спецназовцев
В Германии прошли акции против ковидных ограничений
Мирча Джоанэ: Никто не говорит, что Украина в ближайшее время вступит в НАТО
Financial Times: Путин планирует провести крупные учения по ядерному оружию
Илон Маск рассказал о планах колонизации Марса
Столтенберг ответил РФ и Китаю: НАТО не принуждает какие-либо страны вступать в Альянс
Скандал на Олимпиаде: Российский комментатор оскорблял журналиста с украинской аккредитацией
Ученые призывают к "всестороннему международному расследованию" происхождения COVID-19
Bild: Россия намерена создать в Украине марионеточное правительство
Агентство Fitch Ratings снизило прогноз рейтинга Украины
Bloomberg ошибочно опубликовало новость о вторжении России в Украину

Кандидатка у президенти Франції від ультраправої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен пообіцяла, що виведе країну з НАТО у разі перемоги.

Як пише Громадське, про це вона заявила під час з'їзду партії, пише Le Figaro.

Такий намір політикиня пояснила тим, що не хоче, щоб Францію втягували в чужі конфлікти.

Водночас Ле Пен виступає за активну роль своєї країни на зовнішній арені, зокрема через Раду Безпеки ООН. Серед планів — поширювати свій вплив в інших франкомовних країнах, особливо в Африці.

Також Ле Пен заявила, що планує ліквідувати нелегальну міграцію та розкритикувала ситуацію із міграцією в країні: «Французи мають вирішувати, хто населяє Францію. Французам вирішувати, хто може стати французом».

Зокрема, політикиня запевнила, що при її правлінні мігрантам доведеться самим утримувати себе.

Що відомо про Ле Пен?

Це лідерка ультраправої популістської політичної партії «Національне об'єднання». Ця політсила виступає проти ЄС та скорочення кількості нових іммігрантів.

Також партія критикує антиросійські настрої в Європі та не підтримує санкції проти Росії. У 2014 році Ле Пен пропонувала федералізувати Україну, назвала Росію великою нацією та заявила, що США веде Холодну війну проти Росії.

«Євросоюз підлив масла у вогонь, допомігши перетворити бунт на революцію, змусивши людей повірити, що Україна може вступити до ЄС, що не відповідає дійсності. Народи Європи цього не бажають», — сказала вона тоді.

Також у 2014 році політсила Ле Пен взяла на виборчу кампанію понад 9 мільйонів євро кредиту у банку росіянина Геннадія Тимченка. Це сталося після того, як політсилі відмовили інші банки у Європі, Азії та США.

Які шанси у Ле Пен на перемогу?

Перший тур виборів президента Франції має відбутися 10 квітня, другий тур — 24 квітня. Як свідчить опитування групи Ipsos-Sopra Steria, станом на середину січня Макрон залишався фаворитом.

За нього у першому турі були готові проголосувати 25% виборців. Марін Ле Пен та кандидатка від правих «Республіканців» Валері Пекрес отримували по 15,5% голосів. У другому турі Макрон би переміг Ле Пен (57% проти 43%) та Пекрес (54% проти 46%).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги