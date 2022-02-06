Кандидатка у президенти Франції від ультраправої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен пообіцяла, що виведе країну з НАТО у разі перемоги.

Як пише Громадське, про це вона заявила під час з'їзду партії, пише Le Figaro.

Такий намір політикиня пояснила тим, що не хоче, щоб Францію втягували в чужі конфлікти.

Водночас Ле Пен виступає за активну роль своєї країни на зовнішній арені, зокрема через Раду Безпеки ООН. Серед планів — поширювати свій вплив в інших франкомовних країнах, особливо в Африці.

Також Ле Пен заявила, що планує ліквідувати нелегальну міграцію та розкритикувала ситуацію із міграцією в країні: «Французи мають вирішувати, хто населяє Францію. Французам вирішувати, хто може стати французом».

Зокрема, політикиня запевнила, що при її правлінні мігрантам доведеться самим утримувати себе.

Що відомо про Ле Пен?

Це лідерка ультраправої популістської політичної партії «Національне об'єднання». Ця політсила виступає проти ЄС та скорочення кількості нових іммігрантів.

Також партія критикує антиросійські настрої в Європі та не підтримує санкції проти Росії. У 2014 році Ле Пен пропонувала федералізувати Україну, назвала Росію великою нацією та заявила, що США веде Холодну війну проти Росії.

«Євросоюз підлив масла у вогонь, допомігши перетворити бунт на революцію, змусивши людей повірити, що Україна може вступити до ЄС, що не відповідає дійсності. Народи Європи цього не бажають», — сказала вона тоді.

Також у 2014 році політсила Ле Пен взяла на виборчу кампанію понад 9 мільйонів євро кредиту у банку росіянина Геннадія Тимченка. Це сталося після того, як політсилі відмовили інші банки у Європі, Азії та США.

Які шанси у Ле Пен на перемогу?

Перший тур виборів президента Франції має відбутися 10 квітня, другий тур — 24 квітня. Як свідчить опитування групи Ipsos-Sopra Steria, станом на середину січня Макрон залишався фаворитом.

За нього у першому турі були готові проголосувати 25% виборців. Марін Ле Пен та кандидатка від правих «Республіканців» Валері Пекрес отримували по 15,5% голосів. У другому турі Макрон би переміг Ле Пен (57% проти 43%) та Пекрес (54% проти 46%).