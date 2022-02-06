Патрулирующие в Киеве автомобили-«фантомы», которые фиксируют превышения водителями скоростного режима, едва не понесли первую потерю - утром 5 февраля в столице один такой автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие.

Как пишет Слово и Дело, об этом сообщил первый заместитель главы Патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.

«Сегодня, около 09 часов, в Киеве на Воздухофлотском путепроводе произошло ДТП с участием служебного автомобиля Skoda Kodiaq и Lexus RX350. Водитель Lexus не придерживалась безопасного бокового интервала и столкнулась со служебным автомобилем. В результате ДТП пострадавшие отсутствуют. Служебный автомобиль-фантом получил повреждение лакокрасочного покрытия. На нем можно продолжать полноценно нести службу» - написал он.

Напомним, что с 25 января в Киеве работают патрульные автомобили полиции под прикрытием - так называемые «фантомы». Они могут измерять скорость движения автомобилей непосредственно в движении и на месте выносить административные постановления. Первые четыре машины только за одни сутки работы зафиксировали почти тысячу нарушений скоростного режима.

30 января в МВД отчитались, что патрульные автомобили полиции под прикрытием - так называемые «фантомы» - за первые дни работы вынесли 4212 административных постановления о превышении скоростного режима на дорогах.