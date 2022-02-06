также в разделеСтолица
В метрополитене рассказали, как будут использовать подземку в случае военной агрессии
Киевлян приглашают бесплатно пройти обучение и присоединиться к бригаде территориальной обороны
В список укрытий на случай ЧС в Киеве включены почти 4500 объектов
Вынесен приговор мужчине, угрожавшему убить судью
Главврача киевской больницы подозревают в подделке COVID-сертификатов
Полиция Киева запускает telegram-bot для анонимных сообщений о наркопреступлениях
Кличко призвал депутатов Киевсовета вступать в терроборону Киева
В Киеве – 2437 новых больных COVID-19
Владимир Кличко подал документы в территориальную оборону Киева 17
В Киеве – 2499 новых больных коронавирусом 9
За сутки в Киеве – 2363 больных коронавирусом. 261 человек госпитализирован 11
В костеле Св. Николая завершены противоаварийные работы 9
В Киеве – более тысячи новых случаев COVID-19 за сутки 9
Замглавы КГГА и экс-ликвидатора завода «Радикал» подозревают в нанесении 40 млрд убытков 25
Кличко негодует из-за увольнения Кабмином глав райгосадминистраций в Киеве 44
За сутки в Киеве – 2384 новых больных коронавирусом 20
В Киеве женщина пыталась выпрыгнуть с 12 этажа с 3-летним сыном. Теперь ей грозит 15 лет тюрьмы 33
Киев не будет закрывать школы на карантин 16

Патрулирующие в Киеве автомобили-«фантомы», которые фиксируют превышения водителями скоростного режима, едва не понесли первую потерю - утром 5 февраля в столице один такой автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие.

Как пишет Слово и Дело, об этом сообщил первый заместитель главы Патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.

«Сегодня, около 09 часов, в Киеве на Воздухофлотском путепроводе произошло ДТП с участием служебного автомобиля Skoda Kodiaq и Lexus RX350. Водитель Lexus не придерживалась безопасного бокового интервала и столкнулась со служебным автомобилем. В результате ДТП пострадавшие отсутствуют. Служебный автомобиль-фантом получил повреждение лакокрасочного покрытия. На нем можно продолжать полноценно нести службу» - написал он.

Напомним, что с 25 января в Киеве работают патрульные автомобили полиции под прикрытием - так называемые «фантомы». Они могут измерять скорость движения автомобилей непосредственно в движении и на месте выносить административные постановления. Первые четыре машины только за одни сутки работы зафиксировали почти тысячу нарушений скоростного режима.

30 января в МВД отчитались, что патрульные автомобили полиции под прикрытием - так называемые «фантомы» - за первые дни работы вынесли 4212 административных постановления о превышении скоростного режима на дорогах.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги