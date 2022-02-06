Украинцам рассказали о нюансах получения жилищных субсидий на коммунальные услуги.

Как передает "Хвиля", об этом пишет biz.today

Так, в Украине программа предоставления субсидий на коммуналку назначается на основании ряда документов и справок. При этом выплаты субсидий украинским потребителям ограничили по срокам, по истечению которых нужно повторно подать заявку и пакет документов повторно.

К тому же в Министерстве социальной политики Украины разъяснили, что государственная помощь в виде субсидий на оплату коммуналки назначается с момента обращения в органы социальной защиты. В том случае, если человек действительно не может самостоятельно оплачивать коммунальные услуги ежемесячно по действующим тарифам, то государство возместит ему часть суммы.

Исходя из украинского законодательства, выплаты субсидий начинаются с месяца обращения до дня окончания отопительного сезона. Таким образом, жилищные субсидии в Украине отдельно рассчитываются за отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля) и за неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября). В свою очередь содействие со стороны государства по оплате жилищно-коммунальных услуг по поставке и распределению природного газа, поставке тепловой энергии, распределению электроэнергии по всем видам отопления начисляются с учетом продолжительности отопительного сезона – с 16 октября по 15 апреля включительно.