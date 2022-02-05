также в разделеПолитика
Блинкен и Кулеба обсудили по телефону российскую агрессию
КИУ: В прошлом году 90 депутатов-миллионеров получили компенсацию за жилье
Медведчук: Зеленский мстит за мою оппозиционную деятельность
Медведчук: Политики и СМИ показали истинное лицо Зеленского, потому он начал репрессии против каналов и оппозиции
В США рассказали, почему Украина не готова вступить в НАТО
Разумков считает, что Зеленскому было известно о ДТП с Трухиным еще в августе
Монастырский о Трухине: Если бы он отважился мне позвонить, сразу был бы «послан»
Главнокомандующий ВСУ ответил на слова Путина о силовом возвращении Крыма и Донбасса
Кива: Украина стоит на грани вымирания от эпидемии из-за профнепригодности и воровства власти
Кулеба прокомментировал конфликт между послом Украины и израильским министром
Медведчук: Все обвинения в мой адрес высосаны из пальца, их цель одна – незаконное преследование и политические репрессии
Украина проведет переговоры по увеличению транспортировки газа из Словакии
ОПЗЖ: Закрытие телеканалов UkrLive и «Перший Незалежный» на YouTube – очередной шаг по подавлению свободы слова в мире
Канцлер Германии собрался в Киев и Москву
Журнал Time написал большую статью о близкой дружбе Путина и Медведчука, а также о незаконном преследовании лидера ОПЗД в Украине
Сенат Польши принял резолюцию в поддержку Украины
Политолог: США готовы предоставить Кличко танки и беспилотники для освобождения Донбасса
Эрдоган заявил, что Зеленский согласился на встречу с Путиным в Турции

Глава Европейского совета Шарль Мишель обсудил по телефону ситуацию в регионе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Мишель сообщил в своем Twitter в субботу, пишет "Европейская правда".

"Сегодня утром снова связался с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить последние события в ситуации в регионе. Я подтвердил жесткую солидарность ЕС с Украиной", – написал Мишель в Twitter.

Президент Зеленский отметил, что в разговоре речь шла о текущей ситуации вокруг Украины и ее деэскалации в пределах всех имеющихся форматов.

Накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС подготовил пакет "жестких и комплексных" санкций против России на случай, если Кремль прибегнет к новой агрессии против Украины.

Пакет включает также меры против российского газопровода "Северный поток-2". Президент Еврокомиссии отметила, что запуск его в эксплуатацию будет зависеть "от поведения России".

Напомним, на встрече 24 января Совет ЕС подтвердил, что любая дальнейшая военная агрессия РФ против Украины будет иметь для Москвы масштабные последствия и высокую цену.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги