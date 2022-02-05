В распоряжение Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) от США в виде военной помощи поступило 40 полноприводных грузовиков Mitsubishi. Их можно применять в первую очередь для патрулирования труднодоступных участков границы.

Как пишет Слово и Дело, об этом сообщает Посольство США в Украине.

«Эта техника является частью пакета неотложной помощи ГПСУ в размере 20 миллионов долларов США и поможет в выполнении жизненно важных правоохранительных функций в ответ на агрессию России» - сказано в сообщении.

Внедорожники будут применяться украинскими пограничными войсками для патрулирования больших и труднодоступных приграничных районов. Также ГПСУ получили переносные сооружения, средства радиосвязи, индивидуальной защиты, палатки и другое оборудование.