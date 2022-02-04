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Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что народный депутат от «Слуги народа» Александр Трухин, который 23 августа 2021 года устроил ДТП и пытался скрыться с места происшествия, при этом предлагая патрульную взятку, не обращался к нему за помощью. Об этом он рассказал во время общения с журналистами сегодня, 4 февраля.

«Звонил ли он мне с места происшествия? Я могу сказать, и здесь присутствуют мои бывшие коллеги, народные депутаты, которые могут подтвердить, что я чрезвычайно отрицательно отношусь к любым вопросам «порешать». Поэтому мне по таким вопросам никто звонить не может», – заявил министр.

По словам Монастырского, если бы в такой ситуации Трухин отважился обратиться к нему за помощью, столкнулся бы с крайне категорической негативной реакцией.

«Если бы он мне звонил по телефону, то был бы «послан» в тот же миг. Я считаю, что любое лицо, в том числе, нардеп, о котором вы говорите, должно нести ответственность за все, что он совершил», – подчеркнул министр.

Также глава МВД отметил, что был поражен появлением видео с нательной камеры сотрудника полиции, на котором зафиксирован Трухин после аварии. В августе в связи с тем, что показания свидетелей относительно находившегося за рулем автомобиля были противоречивыми, следователь направил ходатайство в прокуратуру с предложением передать дело в Государственное бюро расследований.

 «Мне доложили, что не все экипажи оборудованы боди-камерами. Поэтому было принято решение – 8 сентября был объявлен тендер на 6,5 тысячи боди-камер, которые были закуплены для полицейских. В декабре все 100% экипажей были оборудованы боди-камерами», – сказал Монастырский.

Национальная полиция проводит служебное расследование по установлению фактов исчезновения или непредоставления следствию упомянутого видео.

Как сообщал ForUm, 1 февраля журналисты Украинской правды обнародовали видео с камер полицейских, которые оформляли ДТП с участием народного депутата Александра Трухина, где зафиксирован факт предложения правоохранителям взятки в $150 тыс. за возможность покинуть место ДТП. На видео Трухин обращается к полицейскому со словами «давай я тихонько в лес уйду», а затем обещает «поговорить» с главой МВД Денисом Монастырским.

В МВД заявили, что уголовные производства с участием народных депутатов относятся к подследственности Государственного бюро расследований.

 ДТП с участием Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

Спустя несколько дней после ДТП некоторые СМИ начали удалять опубликованную об этом информацию. В основном они аргументировали свои действия коммерческими предложениями от неизвестных лиц.

1 февраля Трухина исключили из партии.

Сам Трухин после публикации расследования заявил, что готов сложить мандат, если потребует партия.

В Раде зарегистрировано постановление об увольнении Монастырского.
ForUm

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