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Отбор российского газа европейскими потребителями по украинскому направлению снижается четвертый день - после 107 млн кубометров 1 февраля, 91 млн кубометров 2 февраля, 82 млн кубометров 3 февраля - заявка на 4 февраля составляет уже 70 млн кубических метров, свидетельствуют оперативные данные «Оператора ГТС Украины».

В январе транзит газа через Украину составил в среднем 54 млн куб. м в сутки (минимум 43 млн куб. м и максимум 74 млн куб. м), что в два раза меньше, чем предусмотрено долгосрочным контрактом, передает Интерфакс.

Прямые (с востока на запад) мощности газопровода «Ямал-Европа» остаются невостребованными «Газпромом» (по итогам вечерней и ночной сессии бронирования), свидетельствуют данные GSA Platform.

Торги газом на хабе TTF, эталонной площадке Европы, в четверг закрылись на уровне $937 за тысячу кубометров после $884 в среду.

Новости о поступлении новых объемов импортного газа из России в Европу влияют на цены в Европе, а цены влияют на дальнейшие заявки на поставку импортного газа. С начала месяца рынок ищет баланс между объемом импорта и возможностями отбора из ПХГ и терминалов по приему сжиженного природного газа.
ForUm

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