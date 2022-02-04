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Реальный валовый внутренний продукт (ВВП) Украины в четвертом квартале 2021 года вырос на 5,9% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года после роста на 2,7% в третьем квартале. Такую предварительную оценку опубликовала Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

По ее данным, по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) ВВП увеличился на 1,8%.

Как сообщалось, в 2020 году украинская экономика упала на 4%, в том числе в четвертом квартале того года – на 0,5%.

В первом квартале 2021 года Госстат зафиксировал спад украинской экономики на 2,2%, после чего во втором и третьем кварталах она выросла соответственно на 5,7% и 2,7%, причем оба раза Госстат улучшал предварительную оценку на 0,3 процентных пункта.

Нацбанк оценил рост ВВП Украины в целом за 2021 год в 3%, тогда как, по мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, он превысил этот показатель.
ForUm

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