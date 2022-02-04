В мобильном приложении «Дия» появится новая услуга для водителей – «шеринг» техпаспорта, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«К примеру, вы сможете в несколько кликов поделиться документом со своим мужем или женой.

Услуга уже в бета-тесте. Вы тоже можете помочь нам сделать ее еще лучше и удобнее. Регистрируйтесь на бету здесь, ждите письма с инструкцией», - написал министр.

В Телеграмме «Дии» сообщается, что продолжается поиск тестировщиков новой услуги.

«Услуга надлежащий пользователь создана, чтобы вы могли передать право на пользование вашим авто другому человеку. Эта услуга пригодится вам, учитывая новые правила для водителей и появление фото-и видеофиксации. С надлежащим пользователем ответственность за нарушение ПДД будет нести именно водитель авто, а не владелец. Ранее назначить надлежащего пользователя можно было офлайн в сервисном центре МВД или же онлайн в кабинете водителя. Сейчас мы тестируем возможность сделать это в действии за несколько кликов», - говорится в сообщении.