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За 2021 год в государственный бюджет Украины поступило 28,6 млрд  грн  военного сбора.

Об этом говорится в ответе Государственной казначейской службы Украины на запрос StateWatch.

При этом поступления военного сбора зачисляются не на потребности Вооруженных сил Украины напрямую, а в общий государственный бюджет.

«Поступления военного сбора в соответствии с частью второй статьи 29 Бюджетного кодекса Украины зачисляются в общий фонд и направляются на осуществление расходов согласно бюджетным назначениям, установленным законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год», - подтверждают в Казначействе.

За прошлые годы поступления по военному сбору составляли следующие суммы:

  • 2014 год (с августа) – 2,5 млрд грн,
  • 2015 год – 9,2 млрд грн,
  • 2016 год – 11,5 млрд грн,
  • 2017 год – 15,1 млрд грн,
  • 2018 год – 18,7 млрд грн,
  • 2019 год – 22,4 млрд грн,
  • 2020 год – 23,9 млрд грн.

«В целом за время существования военного сбора государственная казна пополнилась на 131,9 млрд грн без четко определенных приоритетов на нужды обороны», – посчитали в StateWatch.

28 января депутаты Верховной Рады предложили создать отдельный фонд по поступлениям военного сбора для того, чтобы все средства были направлены на оборонную сферу, однако парламент не принял такое решение.

Военный сбор – налог, введенный в 2014 году для финансирования Вооруженных сил.

Им облагаются доходы физических лиц территории Украины.

Ставка военного сбора составляет 1,5% от начисленной заработной платы.
ForUm

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