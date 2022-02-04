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3 февраля около 19:00 на автодороге «Сумы-Пирятин» вблизи села Вишневое Лубенского района в результате столкновения четырех транспортных средств травмированы 11 человек, сообщила пресс-служба полиции Полтавщины.

В ходе осмотра места происшествия следователям полиции удалось выяснить, что произошло столкновение четырех транспортных средств: грузовика Renault Magnum, под управлением 64-летнего водителя, легковушки Cherry Amulet, под управлением водителя, 1981 года рождения, микроавтобуса Mercedes-Benz-Sprinter, под управлением 40-летнего водителя и седлового тягача «Volvo» с полуприцепом SANTI, под управлением водителя, 1998 года рождения.

В результате ДТП 11 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести и доставлены в Пирятинскую, Лубенскую и Сумскую местные больницы.

Среди травмированных: водители Cherry Amulet и Mercedes-Benz-Sprinter, а также 9 пассажиров микроавтобуса. Большинство травмированных – жители Сумщины и Киевщины.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, если оно причинило потерпевшему тяжкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства и причины ДТП выясняются следствием.
Forbes.ua

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