Следователи Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по факту возможной растраты бюджетных средств руководством политической партии «Голос» на общую сумму более 1 миллиона гривен. Об этом ForUm'у сообщили в пресс-службе бюро.

В ходе проведения анализа отчетности партии работники НАПК обнаружили, что заключенные руководством «Голоса» договоры по оказанию услуг и выполнению работ рядом ФЛП имеют признаки фиктивности. О чем был составлен соответствующий акт.

В ходе досудебного расследования проверяются обстоятельства возможной траты денежных средств руководством политической партии «Голос» в особо крупных размерах.

В рамках уголовного производства допрошен ряд свидетелей, в частности, из народных депутатов Украины.

Уголовное производство расследуется по статьям нарушения порядка финансирования политической партии и присвоения, растраты имущества в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 159-1 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Как сообщал ForUm, накануне лидер партии Кира Рудык сообщила, что ее вызвали на допрос в Государственное бюро расследований.