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Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении депутата Городнянского городского совета Черниговской области, занимающего должность начальника Черниговского районного управления ГосЧС. Он обвиняется в убийстве по неосторожности, сообщили ForUm'у в пресс-службе бюро.

В конце ноября 2021 года чиновник охотился с товарищами недалеко от села Травневое на Черниговщине.

Депутат задел своим выстрелом инспектора полиции Черниговщины, который охотился вместе с ним. В результате огнестрельного ранения головы мужчина скончался в больнице на следующий день.

Следствие установило, что во время выстрелов из охотничьего ружья по движущемуся зверю депутат вышел из своего сектора обстрела. Также он не убедился в безопасности своих выстрелов и не предусмотрел, что на линии ведения огня могут появиться люди.

Чиновник ГосЧС Черниговщины обвиняется в убийстве по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет.
Forbes.ua

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