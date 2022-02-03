Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении депутата Городнянского городского совета Черниговской области, занимающего должность начальника Черниговского районного управления ГосЧС. Он обвиняется в убийстве по неосторожности, сообщили ForUm'у в пресс-службе бюро.

В конце ноября 2021 года чиновник охотился с товарищами недалеко от села Травневое на Черниговщине.

Депутат задел своим выстрелом инспектора полиции Черниговщины, который охотился вместе с ним. В результате огнестрельного ранения головы мужчина скончался в больнице на следующий день.

Следствие установило, что во время выстрелов из охотничьего ружья по движущемуся зверю депутат вышел из своего сектора обстрела. Также он не убедился в безопасности своих выстрелов и не предусмотрел, что на линии ведения огня могут появиться люди.

Чиновник ГосЧС Черниговщины обвиняется в убийстве по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет.