С учетом общественного резонанса, Национальное бюро публикует фрагменты оперативных материалов по делу нардепа, разоблаченного на получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды 28 января 2022 года.

По данным следствия, осенью 2021 года представителю частной компании намекнули, что если планирует поставлять медицинское оборудование больницам в Житомирской области, стоит этот вопрос предварительно согласовать с одним из народных депутатов Украины. Вскоре такой контакт между нардепом и представителем компании случился. Нардеп пообещал содействие, которое фактически сводилось к обеспечению победы в тендерах по закупке оборудования на средства бюджета.

Первым объектом такого сотрудничества стало коммунальное предприятие «Больница № 2 им. В.П. Павлусенко», которое, согласно договоренностям между нардепом и представителем компании, закупило медицинское оборудование на 40 млн грн.

В ответ нардеп намекнул, что его «услуги» не являются бесплатными и составляют 30% от сумм договоров, заключенных с больницей. Эта плата ему представилась также своеобразной гарантией будущего сотрудничества в сфере закупок медицинского оборудования другими больницами Житомирской области в 2022 году.

После получения оплаты от больницы по одному из тендеров, а именно – за систему ультразвуковой диагностики, нардеп попросил передать ему 30% от суммы договора — 558 тыс. грн.

Как установило следствие, нардеп планировал такую ​​схему исчисления суммы неправомерной выгоды применять и в отношении других договоров в будущем, в частности, на поставки МРТ (30% от 37,499 млн грн – 11,25 млн грн) и лапароскопического набора для хирургических процедур (30% от 1,19 млн грн – 398,33 тыс. грн).

Напомним, 28 января НАБУ, САП и ОГП разоблачили действующего народного депутата Украины на «горячем», при получении неправомерной выгоды в 558 тыс. грн. Речь идет о «слуге народа» Сергее Кузьминых.

По данным НАБУ, он проигнорировал три повестки о вызовах на 29 января, 31 января, 1 февраля 2022 года и не явился в правоохранительные органы.